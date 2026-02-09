Загруженность московских дорог утром 9 февраля составила 4 балла

Общая интенсивность движения на дорогах Москвы утром 9 февраля составила 4 балла. Об этом рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Наиболее плотный транспортный поток сейчас наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

Днем локальные затруднения прогнозируются в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В свою очередь, в вечерний разъезд ожидаются заторы по направлению в область на радиальных трассах.

Осложнить движение могут строительные работы на 2-м Волоколамском путепроводе и на шоссе Энтузиастов, а также аварии на магистралях при выезде из города.

