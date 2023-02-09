Автопарк городского транспорта полностью переведут на электрическую тягу в Москве

В Москве автопарк городских служб обещали целиком перевести на электрическую тягу. Машины с двигателями, работающими на бензине, заменят электромобилями. Как отметил мэр Сергей Собянин, остаются еще автобусы, включая частные, которые работают от двигателей внутреннего сгорания, но 80% пассажирских перевозок уже организуются при помощи электромобилей в столице.

В планах также стоит обновление столичного таксопарка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.