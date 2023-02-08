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Новости

08 февраля, 13:15

Город

"Мой район. В один клик": услуги метрополитена

"Мой район. В один клик": услуги метрополитена

Новости часа: спасатели МЧС РФ отправились в турецкий город Хатай на поиски россиян

Специалисты ЦОДД посчитали, сколько водители экономят время в пути на МСД

Суды стали признавать законными штрафы за проезд на желтый сигнал светофора в РФ

Новости часа: на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

Ликсутов рассказал о масштабном обновлении станции Беговая МЦД-1

Суды стали признавать законными штрафы за проезд на желтый сигнал светофора в РФ

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 76 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях.

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