Строительство пешеходного перехода на Лермонтовском проспекте завершится в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2023 году завершится строительство пешеходного перехода на Лермонтовском проспекте. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Переход позволит жителям района Выхино-Жулебино беспрепятственно пройти к станции метро "Косино" и одноименной платформе Рязанского направления.

"Сейчас на объекте возводятся основные конструкции тоннельной части пешеходного перехода, двух лестниц и двух пандусов. Изначально строительство предполагалось завершить в 2024 году, однако плановый срок окончания работ сместился на третий квартал 2023 года", – отметил Загрутдинов.

Длина нового перехода будет составлять 47 метров, а ширина 4 метра. Его оборудуют лестничными сходами и пандусами для маломобильных граждан. В оформлении пешеходного перехода используют гранитную плитку.

Реализация проекта ведется в рамках реконструкции Рязанского проспекта – от Садового кольца до границ с Московской областью.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили основные работы первого этапа по благоустройству территории возле станции "Мещерская". В рамках проекта у жителей появится удобный и безопасный пешеходный маршрут от строящейся станции к жилым кварталам активно развивающегося района Солнцево.

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