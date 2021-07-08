"Интервью": Юлия Темникова – о московском метро

- Название: интервью
- Гость: Юлия Темникова
- Ведущий: Федор Баландин
- Для кого: для жителей столицы
"День транспорт". Московская подземка в тройке лучших метрополитенов мира по удовлетворенности пассажиров. За что москвичи ценят метро? Когда проезд можно будет оплатить по системе Face Pay? И какие новые сервисы там появятся с развитием сети 5G?
Об этом в программе "Интервью" рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.