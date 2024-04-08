Благодаря строительству станции "Потапово" москвичи сэкономят до 40 минут в пути

Строительство станции метро "Потапово" в ТиНАО завершится до конца 2024 года. Благодаря ей тысячи пассажиров смогут экономить в пути до 40 минут в день.

27-я станция Сокольнической линии будет первой наземной отапливаемой станцией в Москве. Для утепления трехсотметровой платформы использовали специальные конвекторы, которые будут поддерживать тепло даже в сильный мороз.

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