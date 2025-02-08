Полеты SSJ 100 отменили в Пулково из-за высокого атмосферного давления 7 февраля

Последствия аномально высокого давления ощутили пассажиры аэропорта Пулково. Там 7 февраля отменили рейсы самолетов Sukhoi Superjet.

По мнению экспертов, причина кроется в особенностях лайнера. Пилот перед вылетом вводит много различных значений, в том числе и атмосферное давление. На те показатели, которые фиксировались в Ленинградской области 7 февраля, бортовое оборудование SSJ 100 не рассчитано.

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