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08 февраля, 08:30

Транспорт

Полеты SSJ 100 отменили в Пулково из-за высокого атмосферного давления 7 февраля

Полеты SSJ 100 отменили в Пулково из-за высокого атмосферного давления 7 февраля

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Рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100 отменили в Пулково из-за атмосферного давления

В Пулково отменили все рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за непогоды

Последствия аномально высокого давления ощутили пассажиры аэропорта Пулково. Там 7 февраля отменили рейсы самолетов Sukhoi Superjet.

По мнению экспертов, причина кроется в особенностях лайнера. Пилот перед вылетом вводит много различных значений, в том числе и атмосферное давление. На те показатели, которые фиксировались в Ленинградской области 7 февраля, бортовое оборудование SSJ 100 не рассчитано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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