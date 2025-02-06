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06 февраля, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": новый вокзал Митьково сократил москвичам время в пути

"Мой район. Новости": новый вокзал Митьково сократил москвичам время в пути

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Тысячи пассажиров московских диаметров ежедневно экономят время в пути благодаря новому городскому вокзалу Митьково в районе Сокольники. Он позволяет разнообразить варианты маршрутов.

Всего в Москве открыты уже более 80 городских вокзалов. Пассажиры ценят их за комфорт, понятную навигацию и возможность быстро пересесть на нужную ветку метро или наземный транспорт.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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