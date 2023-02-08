Специалисты ЦОДД посчитали, сколько водители экономят время в пути на МСД

Московский скоростной диаметр (МСД) экономит время водителей. Для тех, кто пользуется трассой время в пути сократилось на 8–12 минут.

Специалисты ЦОДД подсчитали, если ехать из района Ховрино до Измайловского парка по МСД, то путь сокращается на 12 минут, а до района Вешняки – на восемь минут.

Также специалисты подсчитали, что больше всего машин едет на магистраль с Бусиновской развязки на МКАД. В тройку лидеров по заезду на трассу также вошли Дмитровское шоссе и шоссе Энтузиастов.

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