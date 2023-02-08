Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Город

Специалисты ЦОДД посчитали, сколько водители экономят время в пути на МСД

Специалисты ЦОДД посчитали, сколько водители экономят время в пути на МСД

Суды стали признавать законными штрафы за проезд на желтый сигнал светофора в РФ

Новости часа: на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

Ликсутов рассказал о масштабном обновлении станции Беговая МЦД-1

Суды стали признавать законными штрафы за проезд на желтый сигнал светофора в РФ

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 76 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

Стены станции метро "Аэропорт Внуково" облицуют серым гранитом

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Сущевском Валу

Московский скоростной диаметр (МСД) экономит время водителей. Для тех, кто пользуется трассой время в пути сократилось на 8–12 минут.

Специалисты ЦОДД подсчитали, если ехать из района Ховрино до Измайловского парка по МСД, то путь сокращается на 12 минут, а до района Вешняки – на восемь минут.

Также специалисты подсчитали, что больше всего машин едет на магистраль с Бусиновской развязки на МКАД. В тройку лидеров по заезду на трассу также вошли Дмитровское шоссе и шоссе Энтузиастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика