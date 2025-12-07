Речные электрические суда в Москве перевезли более трех миллионов пассажиров

Пассажиры уже совершили более трех миллионов поездок на речных электробусах Москвы. С момента запуска летом 2023 года эти маршруты стали очень популярны, и сегодня флот из 31 современного судна преодолевает дистанцию почти в 30 километров.

В следующем году планируется продлить существующие маршруты и открыть новые. Согласно транспортной стратегии, к 2030 году по акватории Москвы-реки будут курсировать около 60 судов на семи регулярных маршрутах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.