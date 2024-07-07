"Аэрофлот" стабилизировал расписание для рейсов из Шереметьево

К 2:00 7 июля авиакомпании "Аэрофлот" удалось стабилизировать ситуацию с рейсами из аэропорта Шереметьево. Сейчас обслуживание пассажиров на стойках регистрации происходит в штатном режиме.

Ранее в Шереметьево десятки рейсов были задержаны и несколько перенесены из-за неблагоприятных погодных условий. 6 июля "Аэрофлот" сообщал о переносе времени вылета части рейсов, а спустя время авиакомпания отменила некоторые рейсы на 7 июля из столицы и в обратном направлении из-за урагана.

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