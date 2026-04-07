До конца 2026 года беспилотными станут 15 трамваев в Москве

До конца 2026 года беспилотными станут 15 трамваев Краснопресненской сети в Москве. Всего к 2030 году две трети столичного парка перейдут на беспилотное управление.

Первый в мире беспилотный трамвай с пассажирами запустили в Москве в прошлом году. Парк полностью обновят к концу 2026-го. В ближайшее время город получит еще 50 вагонов типа "Львенок" на автономном ходу. Все трамваи российского производства, оборудованы системами для беспилотного управления и современными аккумуляторными батареями.

