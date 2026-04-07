Москвич мог попасть в ДТП из-за сбоя автономной системы безопасности автомобиля Changan

Москвич мог попасть в ДТП из-за автономной системы безопасности автомобиля. Мужчина купил Changan у официального дилера в Зеленограде за 2,7 миллиона рублей. Через год на скорости 120 километров в час по МКАД система экстренного торможения сработала без реальной угрозы. Автомобиль резко остановился посреди дороги.

Также мультимедийная система работала только на китайском языке, а кузов покрылся ржавчиной. Водитель обратился в сервисный центр, но неисправность не устранили. Независимая экспертиза признала машину бракованной.

