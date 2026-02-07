Azur Air скорректировала расписание самолетов, вылетающих на Пхукет и обратно

Авиакомпания Azur Air вынужденно корректирует расписание самолетов, вылетающих на Пхукет и обратно.

Это произошло из-за задержки двух рейсов. Изменения в графике необходимы, чтобы восстановить график по всей маршрутной сети. Представители Azur Air работают с пассажирами – всем предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

