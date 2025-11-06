06 ноября, 13:15Транспорт
Схема маршрута изменится для пассажиров на Ленинградском вокзале с 13 ноября
С 13 ноября изменится схема прохода к поездам на Ленинградском вокзале, где идет масштабный ремонт. Также изменится маршрут выхода в город для прибывающих в столицу пассажиров.
Вход в метро на месте распределительной площадки будет временно закрыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
