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06 августа, 14:15

Транспорт

Щит-гигант "Лилия" проложит тоннели будущей Рублево-Архангельской линии метро

Щит-гигант "Лилия" проложит тоннели будущей Рублево-Архангельской линии метро

Щит-гигант "Лилия" позволит проложить тоннели Рублево-Архангельской линии метро на 2 пути

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Щит-гигант "Лилия" позволит сократить время работ на Рублево-Архангельской линии метро

Прокладывать тоннели Рублево-Архангельской линии метро в Москве будет щит-гигант под названием "Лилия". Комплекс считается мощным: ему предстоит пройти почти 900 метров под оживленными и плотно застроенными улицами.

Основное преимущество этого щита состоит в том, что он позволяет произвести работы без устройства дополнительных притоннельных сооружений. Эта технология ускоряет процесс по постройке тоннельных сооружений примерно на 30%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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