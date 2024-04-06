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Новости

06 апреля, 10:30

M24.RU

В столице прошел парад в честь 125-летия московского трамвая

В столице прошел парад в честь 125-летия московского трамвая

Более 50 транспортных единиц включили в экспозицию гаража Мельникова в Москве

Новости часа: станцию метро в Гольянове начнут строить в конце 2024 года

"Техно": улучшенные электровелосипеды поступят в московский прокат в 2024 году

Новости часа: пик весеннего половодья в Москве пройден

"Техно": 3 тыс обновленных электровелосипедов появятся в Москве в 2024 году

Более 50 высокотехнологичных стартапов создали в Москве

Более 1,6 тыс электробусов вышли на столичные маршруты общественного транспорта

Новые речные трамваи появятся в столице в 2024 году

Новости часа: в Москве может обновиться температурный рекорд в течение 10 апреля

В центре столицы прошел традиционный парад трамваев.

Исторические вагоны проследовали от депо имени Русакова через центр Москвы до Лесной улицы.

Наш корреспондент Лариса Соколова провела репортаж из депо, рассказала о составах, пообщалась с гостями и организаторами мероприятия.

Выставка старинных трамваев прошла на площади Тверская Застава. Для посетителей выступили участники проекта "Музыка в метро" и творческий коллектив академического хора Московского метрополитена.
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