06 апреля, 10:30M24.RU
В столице прошел парад в честь 125-летия московского трамвая
В центре столицы прошел традиционный парад трамваев.
Исторические вагоны проследовали от депо имени Русакова через центр Москвы до Лесной улицы.
Наш корреспондент Лариса Соколова провела репортаж из депо, рассказала о составах, пообщалась с гостями и организаторами мероприятия.
Выставка старинных трамваев прошла на площади Тверская Застава. Для посетителей выступили участники проекта "Музыка в метро" и творческий коллектив академического хора Московского метрополитена.