Работу столичного общественного транспорта продлят в Рождественскую ночь

В Рождественскую ночь общественный транспорт будет работать дольше обычного. Например, столичное метро будет открыто до 02:00. На такой же график перейдет и МЦК, а поезда МЦД будут курсировать до 03:00.

Кроме того, более 150 наземных маршрутов в ночь на 7 января будут работать до 03:30. Ночных маршрутов будет 16. Посмотреть расписание и номера автобусов можно на сайте Мосгортранса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.