Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 09:15

Транспорт

Работу столичного общественного транспорта продлят в Рождественскую ночь

Работу столичного общественного транспорта продлят в Рождественскую ночь

Москвичи более 60 тыс раз воспользовались КМ после закрытия участка оранжевой ветки метро

Прокуратура проверяет сообщения СМИ о задержке рейсов в Шереметьево

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Собянин: 2023 год стал одним из самых продуктивных для метростроения

Москвичам объяснили, что делать, если машина не заводится в мороз

2023 год был одним из самых плодотворных для московского метростроения – Собянин

Собянин: 2023 год стал одним из самых результативных для столичного метро

Эксперты рассказали, что делать, если машина не заводится в мороз

БКЛ улучшила транспортное обслуживание более 30 районов

В Рождественскую ночь общественный транспорт будет работать дольше обычного. Например, столичное метро будет открыто до 02:00. На такой же график перейдет и МЦК, а поезда МЦД будут курсировать до 03:00.

Кроме того, более 150 наземных маршрутов в ночь на 7 января будут работать до 03:30. Ночных маршрутов будет 16. Посмотреть расписание и номера автобусов можно на сайте Мосгортранса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика