МЦД свяжет Москву с Ярославской, Тверской, Калужской и Владимирской областями

Московские центральные диаметры соединят столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями. Продолжится и обновление поездов МЦД. Транспортники уже тестируют оборудование "Иволги 4.0".

Тем временем полным ходом идет строительство заключительного, пятого диаметра, который соединит Мытищи, Пушкино, Королев, Щелково и Домодедово. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24