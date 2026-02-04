04 февраля, 15:15Транспорт
Из-за сильных морозов в расписании подмосковных электричек произошли изменения
Из-за аномальных морозов в расписании движения подмосковных электричек произошли изменения. Как сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании, несколько рейсов были выведены из графика. Сейчас совместно с Московской железной дорогой принимаются меры для стабилизации движения.
Пассажиры сталкиваются с серьезными задержками. Как свидетельствуют их жалобы, время в пути на некоторых направлениях увеличилось в несколько раз. Причиной называют снижение скорости из-за снежных заносов и большое скопление людей на станциях, из-за чего двери вагонов закрываются с задержкой.
