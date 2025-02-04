Дореволюционные проекты московского метро выставили на торги

6 февраля в Москве состоится аукцион, на котором будут представлены два уникальных лота, посвященных дореволюционным проектам столичного метро. В числе лотов – проект Московского метрополитена и издание 1913 года "Несколько слов по поводу Московского метрополитена". Стартовая цена составляет 80 000 рублей.

Кроме того, на торгах будет представлен партийный билет Российской объединенной социал-демократической партии, выданный на имя Михаила Горбачева в 2000 году.

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