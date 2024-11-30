Собянин рассказал о работе первых в России цифровых станций городского транспорта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве установлены первые в России цифровые станции городского транспорта. Они работают уже 3 месяца, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Горожане могут воспользоваться ими на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии и в терминале №1 московского городского вокзала Нижегородская. Цифровые указатели показывают актуальную информацию о маршрутах, правилах поведения в метро, а еще, как подчеркнул мэр, они помогают планировать поездки.

В свою очередь, на сенсорных стелах можно найти схему станции и ее оборудование, а также карту района. Всего за время своей работы цифровая стойка "Живое общение" на "Марьиной Роще" ответила примерно на 6 тысяч вопросов пассажиров.

Кроме того, благодаря новой конструкции турникетов пропускная способность увеличилась на 30 с лишним процентов, уточнил градоначальник. Тем временем автоматы для билетов с новым дизайном и интуитивно понятным меню уже успели оценить свыше 1,2 тысячи москвичей.

Еще Собянин рассказал о мини-проекторах на эскалаторах, которые теперь информируют о погоде и показывают полезные объявления.

"Пассажиры сразу оценили нововведения. Больше всего люди остались довольны индикацией загруженности вагонов и информативностью цифровой навигации", – отметил мэр.

Ожидается, что к 2030 году до 30% всей навигации в метро будет цифровой и с улучшенными функциями.

Между тем столичные специалисты приступили к обновлению свыше 100 указателей, на которых появится новый трамвайный маршрут № 2, станция "Потапово" Сокольнической линии метро, а также Троицкая линия.

К данному моменту работы по размещению схемы начались на станциях метро, рядом с которыми расположены трамвайные остановки. Следом за ними к работе присоединятся и сотрудники подземки. Они обновят схемы и в информационных коробах в самих остановочных павильонах.