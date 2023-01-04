Москвичам напомнили о бесплатной парковке в период новогодних каникул

Московские парковки работают в особом режиме в период новогодних каникул. До 8 января оставить машину можно бесплатно, в том числе на стоянках с тарифом 380 и 450 рублей.

В рождественскую ночь изменится график движения общественного транспорта в центре города. Работу автобусов 15-ти маршрутов с буквами "М" и "Н" продлили до утра. А седьмой, двадцать шестой, тридцать девятый, сорок седьмой и пятидесятый трамваи, а также трамвай маршрута "А" будут возить пассажиров до 3:30. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.