Кабмин РФ выделил 250 млн рублей на компенсацию расходов по эвакуации граждан из Палестины

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Кабмин РФ выделил МЧС 250 миллионов рублей в качестве компенсации расходов по эвакуации граждан из Палестины и доставку гумпомощи. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

"Выделить в 2024 году из резервного фонда <…> на оплату расходов авиации МЧС России, связанных с проведением мероприятий по эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта, а также по доставке гуманитарных грузов для населения сектора Газа и в Ливию в размере 250 121,4 тысячи рублей", – уточняется в распоряжении.

Ранее специальный борт Ил-76 российского министерства чрезвычайных ситуаций доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа. На воздушном судне перевезли свыше 29 тонн гумпомощи, которая включала крупу, муку, сахар, средства личной гигиены, а также продукты долговременного хранения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что за время проведения военной операции Израиля в секторе Газа погибло больше мирных жителей, чем после государственного переворота на Украине в 2014 году.

По его словам, Россия старается помочь двум сторонам конфликта на Ближнем Востоке установить мир. Министр уверен, что вопрос должен решаться дипломатическим путем.

