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29 мая, 18:58

Экономика

Путин заявил, что новые нацпроекты должны сработать "в плюс" экономике

Фото: kremlin.ru

Новые нацпроекты должны сработать "в плюс" отраслям экономики страны, подчеркнул Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

Он отметил, что реализация нацпроектов должна послужить мощным стимулом для долгосрочного развития российской экономики. Глава государства обратился к правительству и всем министерствам с призывом уделить этой стороне достижения национальных целей особое внимание.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости прицельно поддержать структурные изменения, которые будут происходить при реализации нацпроектов.

Президент также подчеркнул, что от слаженности работы властей в достижении целей развития будет напрямую зависеть ее эффективность.

Путин обратил внимание, что нацпроекты необходимо передать для анализа в профильные комиссии Госсовета в течение двух месяцев. По словам российского лидера, к 1 сентября Россия должна получить полностью согласованные с регионами цели.

Ранее глава государства заявил о необходимости учесть инициативы регионов и бизнеса при разработке нацпроектов. Он также уточнил, что итоги работы над достижением целей развития страны будут оцениваться по реальным изменениям и мнению россиян, а не по числу проведенных при этом мероприятий.

Путин рассказал о главных приоритетах развития России

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