Более 2,5 км перегонных тоннелей метро проложили в Москве с 2011 года под водой

Более 2,5 километра перегонных тоннелей метро проложили в Москве с 2011 года под водой. Тоннели Большой кольцевой, Солнцевской и Троицкой линий метрополитена прокладывались под Москвой-рекой, Яузой, Очаковкой, Сетунью и Сетунькой.

Работы ведутся при помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов. Особая технология позволяет предотвратить затопления.

