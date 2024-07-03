Совфед одобрил исключение ОСАГО из обязательных документов для регистрации авто

Совфед одобрил закон, который исключает полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля или при смене его владельца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Закон также разрешает водителям при продаже машины сразу снимать ее с учета в ГИБДД. В настоящий момент это возможно только через десять дней после обращения в ведомство.

Как эти изменения повлияют на безопасность движения и комфорт автомобилистов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

