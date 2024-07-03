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03 июля, 16:00

Транспорт

Совфед одобрил исключение ОСАГО из обязательных документов для регистрации авто

Совфед одобрил исключение ОСАГО из обязательных документов для регистрации авто

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СФ исключил полис ОСАГО из списка документов для регистрации машины

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Совфед одобрил закон, который исключает полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля или при смене его владельца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Закон также разрешает водителям при продаже машины сразу снимать ее с учета в ГИБДД. В настоящий момент это возможно только через десять дней после обращения в ведомство.

Как эти изменения повлияют на безопасность движения и комфорт автомобилистов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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