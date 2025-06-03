Новости регионов: в Курской области восстановили проезд под Железногорском

Движение по трассе под Железногорском в Курской области вновь открыто. Ранее участок оказался перекрыт из-за обрушения железнодорожного моста. Дорожные службы разобрали завалы и отремонтировали дорогу раньше срока. Проезд для автомобилей возобновлен.

На Дальнем Востоке сотрудники Уссурийской таможни обнаружили у туристов килограмм сушеного трепанга. Ценный биоресурс они спрятали в кроссовках под стельками и в одежде. Нарушение помогла выявить служебная собака Зара. На туристов завели административные дела.

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