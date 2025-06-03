Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 14:15

Транспорт

Новости регионов: в Курской области восстановили проезд под Железногорском

Новости регионов: в Курской области восстановили проезд под Железногорском

Проспект Багратиона сократил для москвичей время в пути на 30 минут

Международный авиакосмический салон МАКС перенесли на 2026 год

"Мой район. Новости": электробус-гармошка вышел на маршрут Е10

Новости Москвы: к летнему сезону подготовили 3 800 пригородных вагонов

Российские аэропорты перейдут на биометрию к 2030 году

На платформе "Активный гражданин" открылось голосование за будущее монорельса

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 июня

Российским авиаперевозчикам ограничат число отказов при овербукинге

Автомобильный фестиваль пройдет на ВДНХ 2 и 3 августа

Движение по трассе под Железногорском в Курской области вновь открыто. Ранее участок оказался перекрыт из-за обрушения железнодорожного моста. Дорожные службы разобрали завалы и отремонтировали дорогу раньше срока. Проезд для автомобилей возобновлен.

На Дальнем Востоке сотрудники Уссурийской таможни обнаружили у туристов килограмм сушеного трепанга. Ценный биоресурс они спрятали в кроссовках под стельками и в одежде. Нарушение помогла выявить служебная собака Зара. На туристов завели административные дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествиярегионывидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика