Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 07:15

Транспорт

Москвичам напомнили о рисках на дорогах в нестабильную погоду

Москвичам напомнили о рисках на дорогах в нестабильную погоду

В Москве и области устраняют последствия сильной непогоды

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Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве из-за непогоды

В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за непогоды

Водителям в Москве советуют не спешить с переходом на летнюю резину. Температура остается нестабильной, возможны заморозки ночью. Специалисты ЦОДД рекомендуют использовать городской транспорт и быть особенно осторожными на мостах и эстакадах. На дорогах продолжают дежурить экипажи дорожного патруля.

Тем временем коммунальные службы расчищают улицы и железнодорожные пути от упавших деревьев. Энергетики восстанавливают подачу электричества. В некоторых районах Подмосковья из-за похолодания снова включили отопление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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