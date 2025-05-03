Москвичам напомнили о рисках на дорогах в нестабильную погоду

Водителям в Москве советуют не спешить с переходом на летнюю резину. Температура остается нестабильной, возможны заморозки ночью. Специалисты ЦОДД рекомендуют использовать городской транспорт и быть особенно осторожными на мостах и эстакадах. На дорогах продолжают дежурить экипажи дорожного патруля.

Тем временем коммунальные службы расчищают улицы и железнодорожные пути от упавших деревьев. Энергетики восстанавливают подачу электричества. В некоторых районах Подмосковья из-за похолодания снова включили отопление.

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