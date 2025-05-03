На проспекте Академика Сахарова прокладывают новую трамвайную линию

В Москве продолжается развитие трамвайной сети. На этой неделе Сергей Собянин проверил ход работ на проспекте Академика Сахарова. Там прокладывают современную линию с использованием технологии бесшовных рельсов.

Схватилась ли в итоге нормализация и какие корректировки в работы внесла плохая погода? Как заморозки повлияли на дачный сезон в этом году? Насколько подорожала аренда домов за городом? И что нужно делать, чтобы вырастить тыкву весом в тонну или даже больше?

Подробнее – в программе "Москва сегодня" 3 мая в 10:20.