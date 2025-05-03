Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 09:15

Транспорт

На проспекте Академика Сахарова прокладывают новую трамвайную линию

На проспекте Академика Сахарова прокладывают новую трамвайную линию

Жители Патриарших прудов начали сбор подписей против самокатов и мопедов

В центре Москвы 3 мая временно ограничат движение и парковку

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Москвичам рассказали, как прокладывают новую линию на проспекте Академика Сахарова

Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды

В Москве продолжается развитие трамвайной сети. На этой неделе Сергей Собянин проверил ход работ на проспекте Академика Сахарова. Там прокладывают современную линию с использованием технологии бесшовных рельсов.

Схватилась ли в итоге нормализация и какие корректировки в работы внесла плохая погода? Как заморозки повлияли на дачный сезон в этом году? Насколько подорожала аренда домов за городом? И что нужно делать, чтобы вырастить тыкву весом в тонну или даже больше?

Подробнее – в программе "Москва сегодня" 3 мая в 10:20.

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