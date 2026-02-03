03 февраля, 21:00Транспорт
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 февраля
Сбой в графике движения поездов произошел на МЦД-2. Из-за этого на платформах скопилось много людей. Похожая ситуация была и накануне, 2 февраля. Московская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками электричек.
Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга. Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения подписали Сергей Собянин и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Проект планируют реализовать в три этапа.
