Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 февраля

Сбой в графике движения поездов произошел на МЦД-2. Из-за этого на платформах скопилось много людей. Похожая ситуация была и накануне, 2 февраля. Московская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками электричек.

Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга. Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения подписали Сергей Собянин и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Проект планируют реализовать в три этапа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

