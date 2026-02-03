Форма поиска по сайту

03 февраля, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 февраля

"Новости дня": калибраторы ручной клади "Победы" во Внуково оказались меньше нормы

Пассажиры сообщили о сбоях в движении поездов на МЦД-2

Электробус на ночной зарядке проехал более 17 тысяч километров в Москве

Городские камеры показали трафик на улице Красная Пресня

Москвичам рассказали о трафике на Бережковском мосту

Новый электробус с ночной зарядкой совершил более 660 рейсов в Москве

Натуральное возмещение ущерба по ОСАГО хотят модифицировать в России

Причал "Затон Новинки" второго маршрута электросуда приостановил работу в Москве

ЦБ и страховые компании могут отменить натуральное возмещение по ОСАГО

Сбой в графике движения поездов произошел на МЦД-2. Из-за этого на платформах скопилось много людей. Похожая ситуация была и накануне, 2 февраля. Московская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками электричек.

Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга. Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения подписали Сергей Собянин и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Проект планируют реализовать в три этапа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

