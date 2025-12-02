Форма поиска по сайту

Новости

02 декабря, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 декабря

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

В течение дня локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером движение может осложниться на радиальных трассах в область из-за дорожных работ на МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

