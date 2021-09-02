"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Стоит Можайское шоссе в направлении центра. Скорость машин ближе к Аминьевскому шоссе падает до 5 километров в час.

Больше часа займет дорога до центра на Ярославском шоссе. Средняя скорость потока на магистрали не превышает 10 километров в час. Объезжая затор по Хибинскому проезду можно сэкономить 20 минут.

На Липецкой улице произошло ДТП в среднем ряду у 7-го дома. Машины в направлении центра скапливаются уже на въезде в город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.