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На станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро провели испытания эскалаторов

На станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро провели испытания эскалаторов

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

На станции метро "Пыхтино" провели испытания эскалаторов, всего их будет три. "Пыхтино" – часть нового участка Солнцевской линии, открыть который обещают уже в этом году. Таким образом, подземка протянется до аэропорта Внуково. На пути к нему поезда будут выезжать на поверхность и потом снова возвращаться в тоннель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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