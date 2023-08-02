На станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро провели испытания эскалаторов

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

На станции метро "Пыхтино" провели испытания эскалаторов, всего их будет три. "Пыхтино" – часть нового участка Солнцевской линии, открыть который обещают уже в этом году. Таким образом, подземка протянется до аэропорта Внуково. На пути к нему поезда будут выезжать на поверхность и потом снова возвращаться в тоннель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.