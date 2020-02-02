Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Система видеоаналитики ЦОДД научилась фиксировать еще два типа инцидентов для безопасности движения. Умные камеры распознают проведение дорожных работ и движение СИМ по полосам для автомобилей. На ключевых магистралях Москвы сейчас работают более 1,5 тысячи умных камер.

"Мы обустраиваем городские парковки со шлагбаумом там, где автомобилисты испытывают в этом наибольшую потребность. В январе открыли еще четыре новые, в том числе одну перехватывающую. Продолжаем расширять сеть перехватывающих парковок в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На катке Северного речного вокзала провели более 160 мастер-классов. Там гостей ждут тренировки, эстафеты, мастер-классы и танцевальные марафоны на льду.