Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Новости дня": умные камеры на автодорогах Москвы начали фиксировать нарушителей на СИМ

В "Яндекс Go" рассказали, как менялся спрос на такси во время снегопада в Москве

Строительные работы организованы на Троицкой линии метро от "Сосенок" до "Ватутинок"

При строительстве Троицкой линии метро возведут ограждения от воздействия грунтов

На станциях Троицкой линии метро возведут ограждения, которые удерживают грунт и воду

Возведение стен в грунте при строительстве метро позволяет создать глубокие траншеи

Движение восстановлено на Дмитровском шоссе после ДТП

Умные камеры ЦОДД стали фиксировать проезд СИМ по полосам для машин

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Система видеоаналитики ЦОДД научилась фиксировать еще два типа инцидентов для безопасности движения. Умные камеры распознают проведение дорожных работ и движение СИМ по полосам для автомобилей. На ключевых магистралях Москвы сейчас работают более 1,5 тысячи умных камер.

"Мы обустраиваем городские парковки со шлагбаумом там, где автомобилисты испытывают в этом наибольшую потребность. В январе открыли еще четыре новые, в том числе одну перехватывающую. Продолжаем расширять сеть перехватывающих парковок в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На катке Северного речного вокзала провели более 160 мастер-классов. Там гостей ждут тренировки, эстафеты, мастер-классы и танцевальные марафоны на льду.

Читайте также
транспорттехнологиигородвидео

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика