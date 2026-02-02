Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утвержден проект оформления станции "Достоевская" Кольцевой линии метро, сообщил Сергей Собянин. Дизайн вестибюлей и платформы отражает монументальность первых линий московского метро. В концепции воплощены мотивы жизни и творчества писателя Федора Достоевского.

"В настоящий момент инвесторы и застройщики реализуют 20 масштабных инвестпроектов на востоке столицы. Они предусматривают создание объектов социальной, промышленной и общественно-деловой сферы, а также дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, на участках площадью более 5,9 гектара построят 5 промышленных объектов. Земля для них предоставлена в аренду по льготной ставке 1 рубль в год на весь период реализации", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2025 году началось строительство сразу 16 дошкольных образовательных учреждений. Новые детские сады появятся в ТиНАО, ВАО, ЗАО и ЮВАЮ.