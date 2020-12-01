Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Образовательный курс по безопасности движения подготовили для курьеров в Москве

"Новости дня": глава РЖД ознакомится с ходом испытаний комплектующих для первой ВСМ

Москвичам расскажут о развитии столичного транспорта

Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать зимнюю манеру вождения

"Новости дня": новый маршрут свяжет Северное Тушино с Долгопрудным до конца года

Комплектующие для первой высокоскоростной магистрали начали испытывать в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 ноября

"Москва едет": ночь в транспорте

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Нагатинском затоне открыли высокотехнологичное предприятие по производству и обслуживанию электрических судов. К 2030 году там построят порядка 40 электросудов, они будут курсировать по регулярным речным маршрутам Москвы. С открытием Московской верфи создано более 500 рабочих мест для высокопрофессиональных специалистов.

"Открытие судостроительной верфи по поручению Сергея Собянина стало важнейшим этапом развития речного электротранспорта в России. В столице появятся новые маршруты и обновленный парк прогулочного и круизного флота. Это значительно снизит влияние на экологию города. К 2035 году планируем покрыть практически всю акваторию Москвы-реки речной маршрутной сетью", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Московский метрополитен – победитель международной премии Eventiada Awards 2025. Информационная кампания к 90-летию столичной подземки стала лучшим проектом по построению бренда.

Читайте также
транспортметрогородвидео

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

