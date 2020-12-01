Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Нагатинском затоне открыли высокотехнологичное предприятие по производству и обслуживанию электрических судов. К 2030 году там построят порядка 40 электросудов, они будут курсировать по регулярным речным маршрутам Москвы. С открытием Московской верфи создано более 500 рабочих мест для высокопрофессиональных специалистов.

"Открытие судостроительной верфи по поручению Сергея Собянина стало важнейшим этапом развития речного электротранспорта в России. В столице появятся новые маршруты и обновленный парк прогулочного и круизного флота. Это значительно снизит влияние на экологию города. К 2035 году планируем покрыть практически всю акваторию Москвы-реки речной маршрутной сетью", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Московский метрополитен – победитель международной премии Eventiada Awards 2025. Информационная кампания к 90-летию столичной подземки стала лучшим проектом по построению бренда.