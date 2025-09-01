Верификация пользователей каршеринга затронет примерно 30% водителей в Москве

Верификация пользователей каршеринга через Mos ID, которая начала действовать в Москве, затронет примерно каждого третьего столичного автомобилиста, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным столичной мэрии, каждый день пользователи прокатных сервисов совершают около 150 тысяч поездок. Одной из причин такой популярности каршеринга, по мнению представителей столичного Дептранса, стала возможность не тратить деньги на парковку и техобслуживание машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.