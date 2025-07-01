Россия объявила о планах возобновить прямые рейсы в Доминикану

Россия планирует восстановить прямое авиасообщение с Доминиканской Республикой. Об этом сообщили в министерстве транспорта, уточнив, что первые рейсы могут стартовать уже в конце октября. Прямое авиасообщение между двумя странами было приостановлено в 2023 году в связи с введенными против России санкциями.

Доминикана на протяжении многих лет оставалась одним из самых востребованных зарубежных направлений среди российских туристов, а до отмены перелетов пассажиропоток из России превышал 400 тысяч человек в год. Прямые рейсы выполнялись по девяти маршрутам, в том числе в столицу Санто-Доминго, а также на курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.