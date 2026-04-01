01 апреля, 07:15
Авиабилеты подорожают на 15 тысяч рублей на фоне конфликта на Ближнем Востоке
На фоне конфликта на Ближнем Востоке авиабилеты подорожают на 15 тысяч рублей. Как предупредили эксперты, на такую сумму увеличится топливный сбор. Это ощутят туристы, которые собираются в отпуск в Турцию, Египет, азиатские страны или на Мальдивы.
Перевозчикам приходится поднимать тарифы из-за облета опасных зон, а также подорожания керосина. По ранее оформленным и оплаченным полностью авиабилетам никаких изменений не происходит. По внутрироссийским рейсам существенных изменений стоимости пока не наблюдается.
