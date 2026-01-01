Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 января.

Строительство новых станций метро продолжается без остановки даже в праздничные дни. Например, активные работы ведутся на Рублево-Архангельской линии. Кроме того, на Троицкой ветке продолжается возведение второго участка, первый из которых уже открыт для пассажиров.

В городе продолжается празднование Нового года. Проект "Зима в Москве" помогает жителям и гостям столицы планировать свои каникулы. На его площадках, расположенных по всему городу, можно не только посетить кулинарные мастер-классы, но и покататься на коньках, а также насладиться ледовыми шоу.

На новогодние праздники в столицу приехало очень много гостей. По данным турагентств, даже больше, чем в прошлом году. Эксперты считают, что путешественников притягивает в мегаполис красота, история и настоящая русская зима.