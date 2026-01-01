Пригородные поезда перейдут на особый график работы на новогодних праздниках

Пригородные поезда в Москве и области переходят на особый график работы в период новогодних каникул. До 10 января включительно составы будут следовать по расписанию субботнего дня. 11 января транспорт перейдет на режим воскресенья, а к привычному ритму понедельника вернется только 12 января.

Для удобства пассажиров на линию выйдут 186 дополнительных составов. В новогоднюю и рождественскую ночи время работы транспорта будет продлено: все линии Московских центральных диаметров и поезда Павелецкого направления будут возить пассажиров до 03:00 утра, а составы Ярославского направления – до 02:00 ночи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.