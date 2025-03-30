РКН: причиной неполадок у "Яндекса" стал сбой в энергообеспечении центра обработки данных

В Роскомнадзоре заявили, что причиной проблем в сервисах "Яндекса" стал сбой в энергообеспечении центра обработки данных компании. Ее представители ранее сообщили, что устраняют неполадки, и почти все приложения уже работают исправно.

Также поступали сообщения о багах у служб доставки и онлайн-магазинов. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Подмосковья, Нижегородской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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