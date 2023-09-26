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26 сентября, 12:30

Технологии

ФАС возбудила дело из-за необоснованного повышения "МегаФоном" тарифов

ФАС возбудила дело из-за необоснованного повышения "МегаФоном" тарифов

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "МегаФона" из-за необоснованного повышения тарифов. По данным ФАС, в 2023 году оператор поднял стоимость услуг более чем на 10%. Изменения коснулись свыше 8 миллионов абонентов.

При этом в службе напомнили, что в декабре 2022 года компания уже вела расследование о повышении тарифов и признала рост обоснованным у Tele2 и "Билайн". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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