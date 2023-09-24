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24 сентября, 22:45

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Новые функции появились в сервисах "Московской электронной школы"

Новые функции появились в сервисах "Московской электронной школы"

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Родителям столичных школьников будут сообщать о приходе ребенка в учебное заведение. Такую услугу автоматически подключили всем пользователям сервисов "Московской электронной школы". Об этом сообщили в столичной мэрии.

Как развивается платформа "МЭШ"? Насколько она стала удобной для учителей и учеников и что еще нового появилось в сервисах "Московской электронной школы"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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