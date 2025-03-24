Жители комплексов "ПИК" остались без интернета из-за DDoS-атаки

Жители ЖК компании "ПИК" уже несколько дней остаются без доступа к интернету из-за DDoS-атаки на единственного провайдера. Отключение Сети привело не только к бытовым неудобствам, но и к проблемам с работой домофонов, систем контроля доступа и других сервисов, зависящих от подключения.

Как рассказал один из жителей, отсутствие альтернативных провайдеров усугубляет ситуацию – крупные интернет-компании отказываются проводить сети в недостроенные кварталы. Владельцы местных магазинов также жалуются на перебои, вынужденно раздавая интернет с телефонов для работы.

Провайдер пока не сообщил точные сроки восстановления связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.