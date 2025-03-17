РКН: проблемы в работе сервисов "Яндекса" возникли из-за сбоя в инфраструктуре компании

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Проблемы, которые возникли в работе инфраструктуры "Яндекса", стали причиной сбоев в функционировании сервисов "Яндекс Музыка", "Яндекс Go" и "Яндекс Про". Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

По данным ведомства, 17 марта в период с 14:15 до 15:15 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал всплеск жалоб. Пользователи указывали на неполадки в работе сервисов "Яндекса". Однако уже с 15:15 по московскому времени число обращений стало снижаться, уточнили в РКН.

Жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, а также из Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей. Около 41% пользователей заявляли о сбое в работе мобильного приложения, 30% указывали на недоступность сайта, 19% сообщали о сбое сервиса, еще 6% жаловались на общий сбой, а 1% – на неполадки в работе личного кабинета.

