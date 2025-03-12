"Яндекс Музыка" возобновила работу после сбоя

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Сервис "Яндекс Музыка" возобновил работу мобильного приложения после технического сбоя, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Благодаря вашим сердечкам мы все починили. Скорее открывайте приложение "Яндекс Музыки" и проверяйте", – говорится в телеграм-канале музыкального сервиса.

О сбоях в работе "Яндекс Музыки" стало известно вечером 12 марта. Число жалоб достигло почти 6,7 тысячи, при этом 66% пользователей сообщили, что сервис не работает. Еще 34% жалоб были связаны с неполадками в работе потоковой передачи музыки.