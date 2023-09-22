22 сентября, 07:45Происшествия
Новости регионов: антишпионские смартфоны начали собирать в Саранске
Антишпионские смартфоны начали собирать в Мордовии. Монтаж плат и прошивку операционной системы наладили на заводе в Саранске. В российских магазинах защищенный гаджет появится уже в 2024 году.
В Туле из-за крыс примерно пять тысяч жителей на несколько часов остались без электричества. Грызуны пробрались в ячейку вакуумного выключателя, задели токоведущие части и вызвали резкий скачок напряжения.
Пожар произошел в Санкт-Петербурге. Загорелся пункт утилизации мусора. Пламя разошлось на 600 "квадратов", сообщает МЧС. Возгорание удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.
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