Новости регионов: антишпионские смартфоны начали собирать в Саранске

Антишпионские смартфоны начали собирать в Мордовии. Монтаж плат и прошивку операционной системы наладили на заводе в Саранске. В российских магазинах защищенный гаджет появится уже в 2024 году.



В Туле из-за крыс примерно пять тысяч жителей на несколько часов остались без электричества. Грызуны пробрались в ячейку вакуумного выключателя, задели токоведущие части и вызвали резкий скачок напряжения.

Пожар произошел в Санкт-Петербурге. Загорелся пункт утилизации мусора. Пламя разошлось на 600 "квадратов", сообщает МЧС. Возгорание удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

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