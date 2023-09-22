Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: антишпионские смартфоны начали собирать в Саранске

Новости регионов: антишпионские смартфоны начали собирать в Саранске

Плата за проезд в метро и за товары в магазинах в Москве станет доступна в декабре

Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве

Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

"Актуальный репортаж": в Call of Duty нашли сцены с насилием против граждан РФ

Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

"Техно": гарнитура для слабовидящих болельщиков

"Мослекторий": Денис Прудник – о туризме на орбиту и освоении планет

Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

Антишпионские смартфоны начали собирать в Мордовии. Монтаж плат и прошивку операционной системы наладили на заводе в Саранске. В российских магазинах защищенный гаджет появится уже в 2024 году.

В Туле из-за крыс примерно пять тысяч жителей на несколько часов остались без электричества. Грызуны пробрались в ячейку вакуумного выключателя, задели токоведущие части и вызвали резкий скачок напряжения.

Пожар произошел в Санкт-Петербурге. Загорелся пункт утилизации мусора. Пламя разошлось на 600 "квадратов", сообщает МЧС. Возгорание удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиирегионыпроисшествияживотныепожарвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика