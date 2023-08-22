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Столичные предприятия начали тестировать проекты финалистов конкурса "Еда будущего"

Столичные предприятия начали тестировать проекты финалистов конкурса "Еда будущего"

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На столичных предприятиях начали тестировать разработки финалистов конкурса "Еда будущего". Перед этим сотни изобретателей предложили свои проекты – от сервисов питания на базе искусственного интеллекта и роботов-помощников до умных кухонь и технологий в сфере хранения продуктов.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в финал конкурса вышли 14 технологических компаний. Большинство из них уже заключают договоры о пилотировании своих разработок на площадках крупных компаний.

Какие еще перспективы открылись для фаворитов конкурса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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